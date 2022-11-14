محمد الجلاهمة



قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن لمدة سنة والقضاء مجددا ببراءته من تهمة النصب والاحتيال على مواطنة بعدما استولى على مبلغ 5 آلاف دينار، وذلك نظير علاجها من السحر.



وتتلخص وقائع القضية في أن المجني عليها أبلغت بانها تعرضت للنصب من قبل المتهم وآخرين بعد أن أبلغت صديقتها بأنها تعاني من التعب ومسحورة فأوصتها بمراجعة المتهم الذي طلب منها مبلغ 2000 دينار فسلمته النقود مقابل علاجه إياها من السحر.



بعد ذلك، قالت الصديقة للمجني عليها إن «المعالج» يعاني لأنه عندما أخرج المرض منها انتقل إليه ويريد مبلغ 3 آلاف دينار ليتعالج، فما كان من المجني عليها إلا ان دفعت المبلغ، رغم أنها مازالت تشعر بتعب ذهني وجسدي.



وأمام المحكمة حضر المحامي محمد الصايغ بصفته وكيل المتهم ودفع بانتفاء التهم المسندة لموكله فضلا عن إنكار موكله للتهم المسندة إليه، وأنه لم يطلب أو يتسلم نقودا.