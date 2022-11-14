شهد منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية حفل زفاف تيفاني ابنة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والشاب اللبناني الأميركي مايكل شربل بولس البالغ من العمر 25 عاما، بعد أن جمعتهما صداقة مدة 4 سنوات، وذلك في حفل وصفته الصحافة العالمية بـ «الخيالي».



وتيفاني، التي تبلغ من العمر 29 عاما، هي ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته السابقة الممثلة مارلا مابلز، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودون جونيور، وإريك وبارون ترامب، فيما بولس ابن رجل أعمال لبناني ثري يمتلك عدة شركات في نيجيريا، وكانت مجلة تاون آند كانتري سبق ووصفته بأنه «سليل عائلة ثرية في الخارج»، في حين قالت فانيتي فير إنه «وريث ملياردير».



وعن حفل الزفاف قال 3 أشخاص مطلعين على أنشطة الرئيس السابق لـ«سي إن إن» إنه ليس في حالة معنوية جيدة بعد أن فشل العديد من المرشحين البارزين الذين أيدهم في الانتخابات النصفية في تحقيق الفوز، والآن يتساءل بعض الجمهوريين عن نفوذه المتضائل على الحزب، في حين يقول أحد الأشخاص إن ترامب «غريب الأطوار».



ويقول أحد المطلعين إن ترامب يركز بشكل أكبر على «إعلانه الخاص» يوم الثلاثاء، عندما يمكن - أو ربما لا - يعلن عن ترشحه للرئاسة.



بينما قالت والدة العروس مارلا مابلز لموقع «بيبول» عن موقع الزفاف: «اختارت العائلة هذا المكان لأنه يعتبر منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم».



وعن فستان الزفاف شرحت مابلز: «إنه حفل زفاف لبناني - أميركي، لذلك كنا سعداء للغاية بأن يقوم إيلي صعب بالسحر». وارتدت مارلا أيضا ثوبا من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب.



وأشار موقع «بيبول» كذلك إلى أن دونالد ترامب كان في حالة مزاجية سيئة بعد نتائج الانتخابات النصفية، وقد ذكر أحد المصادر: «كان مستاء وصاخبا مثل الثور الهائج خلال اليومين الماضيين». ولكن مابلز أكدت أن ذلك لم يمنعه من دعم ابنته في هذا اليوم ومرافقتها في الممر ومشاركتها رقصة الأب وابنته.