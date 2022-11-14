اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكرة الطائرة خلال اجتماع المكتب التنفيذي الرابع، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة د. عبدالهادي الشبيب وحضور جميع الأعضاء، رزنامة بطولات العام الجديد 2023.



وعقب الاجتماع، أكد الشبيب أنه تم اعتماد جميع البطولات المقرر أن يقيمها الاتحاد العربي خلال عام 2023 والتي تأتي في بدايتها بطولة السيدات التي من المقرر ان يستضيفها نادي سلوى الرياضي في الكويت خلال الفترة من 23 يناير حتى مطلع فبراير المقبلين، على ان تقام بطولة الاندية العربية الـ 41 للرجال خلال الفترة من 9 حتى 20 فبراير المقبل في مصر.



كما قرر المكتب التنفيذي إقامة البطولة العربية للشواطئ لمنتخبات الرجال من 29 اغسطس حتى 4 سبتمبر من العام المقبل يليه بطولة منتخبات السيدات للشواطئ على ان تستضيف لبنان البطولتين.



وتقرر ان تستضيف المغرب بطولتي الشواطئ لمنتخبات الناشئين والناشئات خلال شهر أغسطس المقبل، كما تقرر ان تقام البطولة العربية الـ 23 لمنتخبات الرجال في مدينة اربيل العراقية خلال الفترة من اواخر اغسطس حتى بداية سبتمبر المقبل.



وذكر الشبيب ان المكتب التنفيذي قرر فتح الباب امام الأعضاء لتقديم مقترحاتهم الفنية الخاصة ببطولة البراعم حتى 25 الجاري، على ان يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.



وفي نهاية الاجتماع توجه الشبيب بالشكر الجزيل الى جميع الأعضاء على حسن تعاونهم لخدمة الكرة الطائرة العربية، متمنيا التوفيق للجميع.