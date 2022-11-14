في إطار أنشطتها الخيرية ومشاريعها التعليمية والدعوية في دول جنوب شرق آسيا، افتتحت جمعية الرحمة العالمية مركزاً إسلامياً في تايلاند، وذلك بحضور رئيس قطاعي أوروبا وآسيا في الجمعية خالد الملا، ورئيس مكتب شبه القارة الهندية عيسى الذوادي

وقال الملا في تصريح صحافي إن الهدف من إنشاء وتأسيس تلك المراكز الإسلامية هو توفير المحاضن التربوية والتوعوية للمسلمين في تلك الدول، بهدف الحفاظ على هوية أبنائهم، وإقامة شعائرهم الدينية والعناية بأنشطتهم الدينية المختلفة.

وأوضح الملا: أن المركز الواقع بولاية فطاني جنوب مملكة تايلاند يتكون من مسجد يتسع لقرابة 140 مصلٍ، ويشتمل على ملحقاته الأساسية منارة ومحراب وقبة ودورة مياه ومتوضأ، بالإضافة إلى فصول تعليمية يتسع الواحد منها لنحو 70 طالباً،

وأشار الملا إلى أهمية تلك المراكز في نشر الثقافة الإسلامية لعموم المسلمين، وتبليغ رسالة الإسلام وتعزيز قيم التسامح ونشر تعاليم الإسلام وقيمه ومبادئه الصحيحة التي تظهر صورته الحقيقية، إلى جانب دوره كمحضن تربوي في تأهيل النشء وتكوينه علمياً وثقافياً.

لافتاً إلى أن هذه المراكز هي من ثمار عطاء أهل الخير بدولة الكويت التي اكتسبت سمعة عالمية طيبة بكونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري والإنساني، داعياً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من كل من ساهم وأنفق لتأسيس هذه المنارة المباركة.