تقدم النائب فارس العتيبي، باقتراح برغبة بإنشاء شركة مساهمة يكون الغرض منها تخزين السلع والمنتجات المستوردة.

وقال في مقدمت اقتراحه، إنه نظراً لما تواجهه الدولة والمواطنون من زيادة في أسعار السلع والمنتجات المستوردة وما يواجهه أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكلفة التخزين وهو ما يعكس زيادة في أسعار السلع والمنتجات فهذا يحتاج إلى تخصيص مساحات كافية لتخزين السلع وذلك للأسباب التالية:



- دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكلفة التخزين بأسعار مناسبة.



- عدم وجود مساحات تخزين كافية للسلع والمنتجات والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والادوية.



- ارتفاع تكلفة التخزين بسبب الاحتكار.



- ارتفاع أسعار المنتجات بسبب كلفة التخزين.



- الكويت دولة مستوردة وأغلب المنتجات مستوردة.



- المخالفات الكثيرة بسبب سوء التخزين الناتج عن استخدام أماكن غير مخصصة لغرض التخزين مثل العمارات والبيوت السكنية بسبب عدم وجود مخازن.



إن أنسب طريقة لحل هذه المشكلات تتمثل في تأسيس شركة مساهمة بغرض إنشاء مخازن للسلع المستوردة بحيث تطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتمتلك الدولة 50% من أسهمها بحيث لا تقل مساحة المخزن الواحد عن مساحة 500,000 متر مربع لاستيعاب أكبر قدر من السلع والمنتجات المستوردة، وذلك في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



أولاً:

" تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة بتخصيص مخازن ومساحة كل مخزن لا تقل عن 500,000 متر مربع في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت ".



ثانياً:- تكون حصص الشركة على الوجة التالي :-



1- 50% من أسهمها تمتلكها الدولة .

2- 50% من أسهمها تطرح للاكتتاب العام .

ثالثاً:- تلتزم الشركة بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 80% .