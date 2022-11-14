هنادي المباركي: حفل افتتاح المؤتمر سيشهد مشاركة 36 شخصية بارزة من الشيوخ والوزراء والديبلوماسيين والقياديين

المؤتمر يُركِّز في نسخة العام الحالي على 10 محاور رئيسية سيشارك في تقديمها 321 خبيراً من جميع أنحاء العالم

تواجد فريق تحكيم دولي يشرف على اختيار الفائزين بالمسابقة العالمية المصاحبة للمؤتمر بجوائز مالية 7 آلاف دولار



تنطلق بعد ظهر غداً (الثلاثاء) من الكويت، فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبتنظيم شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية، حيث سيعقد المؤتمر بالفترة من 15 إلى 17 الجاري، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قالت د.هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، ان المؤتمر العالمي لعام 2022 سيشهد مشاركة 36 دولة، ارتفاعا من 30 دولة شاركت بالمؤتمر في نسخة عام 2021، بزيادة 6 دول، مشيرة الى أنها تطمح إلى زيادة عدد مشاركات في السنوات المقبلة.



وأضافت المباركي، بالقول: «سيشارك في حفل افتتاح المؤتمر 36 شخصية من الشيوخ والوزراء والدبلوماسيين والقياديين والمؤسسات التمويلية والبحثية والأكاديمية، وعلى مدار 3 أيام سيبدأ الخبراء والممارسين وراسمي السياسات في تقديم تجاربهم الناجحة من خلال التركيز على 10 محاور رئيسية، بعدد 321 خبيرا، في حين شارك العام الماضي 300 خبير من جميع أنحاء العالم».



وأوضحت أن المؤتمر يضم فريق تحكيم دولي يشرف على اختيار الفائزين في المسابقة العالمية المصاحبة للمؤتمر، والتي انطلقت مع جوائز مالية بقيمة 7 آلاف دولار للفائزين، موضحة أنه سيتم اختيار 3 فائزين من كل فئة وتنقسم المسابقة إلى 4 فئات رئيسية، وهي:



٭ الفئة الأولى: أفضل مخترع شارك في المؤتمر.



٭ الفئة الثانية: أفضل شركة شاركت في المؤتمر.



٭ الفئة الثالثة: أفضل عرض تقديمي شارك في المؤتمر.



٭ الفئة الرابعة: أفضل شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام المؤتمر.



وأشارت المباركي إلى أنه سيكون هناك حفل تكريم فائزين في 13 فبراير المقبل بالكويت، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية للكويت في فبراير، ودعت المباركي المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين للتسجيل المجاني في المؤتمر عبر رابط شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية: (www.ecosystemconsultants.com).