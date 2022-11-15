افتتحت المؤسسة السورية للبريد مشروع التحويل إلى الطاقة البديلة في فرع بريد حمص، حيث تم تركيب 36 لوحا للطاقة الشمسية استطاعة كل لوح تبلغ 560 واط، بقيمة إجمالية بلغت 279 مليون ليرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».



ونقلت الوكالة عن م.حيان مقصود المدير العام للمؤسسة السورية للبريد أن أهمية هذا المشروع الحيوي الخدمي، الذي يعتبر باكورة أعمال المؤسسة السورية للبريد في مديرية بريد حمص، تتمثل في الاستعاضة عن الطاقة الكهربائية، وعدم توقف العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المؤسسة العامة تعمل وفق توجهات الحكومة لتوسيع العمل، والاتجاه للطاقة البديلة في فروع البريد في كل المحافظات.



بدورها، أشارت فادية سقر مديرة بريد حمص إلى أن المشروع يخدم الصالات والنافذة الواحدة، ونقاط الصراف العقاري، والأقسام المهمة في المديرية.



وبين م.علي الحسين رئيس لجنة الإشراف على منظومة الطاقة الكهربائية في بريد حمص، أن المنظومة تتألف من ثلاث انفيرتات تعمل بنظام تسلسلي كل انفيرتر يخدم طابقا من طوابق المديرية البالغة ثلاثة طوابق، حيث تم اعتماد منظومة تحكم «أ تي سي» التي تعمل على التحويل الأتوماتيكي من الكهرباء إلى الطاقة دون انقطاع أي عملية تجري في الخدمات المقدمة.