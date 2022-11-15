خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى نساء العالم، خلال إطلاق يوم المرأة ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، قائلا إن المرأة الافريقية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.



وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته التي ألقتها نيابة عنه د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27- أن نساء العالم أثبتن قوة وحكمة متفردة في مواجهة أزمة جائحة كوفيدـ19 التي عصفت بالعالم على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة، قائلا: «نعول عليكن الآن لمواصلة دوركن السامي والنبيل في ظل يقين بأن المرأة سوف تكون أيقونة التغيير لتحقيق تحول تاريخي ونوعي في مواجهة تداعيات تغير المناخ».



وأوضح أن تحقيق أي تقدم ملموس في ملف تداعيات تغير المناخ لن يكون دون تحقيق العدالة المناخية للجميع والتي تشكل بلا شك الإدماج والانخراط الكاملين للمرأة في مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة، وهو ما يجب أن ينعكس في تأمين احتياجاتها في إطار الاستراتيجيات والبرامج والخطط التمويلية المعنية بتغير المناخ، وبما يمكن أن يسهم بدوره في تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة ولعب دور قيادي في مواجهة تلك التداعيات وفي إيجاد الحلول الذكية والمبتكرة في هذا الإطار.



وشهدت الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة حضور عدد من القيادات النسائية العربية والأفريقية والدولية والوزيرات المصريات من بينهن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ود.غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.



وتضمن افتتاح يوم المرأة كلمات للدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وللدكتورة مايا مرسي التي قدمت عرضا تفصيليا لمبادرة «المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ» يوضح أهدافها والنتائج المرجوة منها، كما شارك بكلمة أيضا د.محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.



وفي كلمتها الافتتاحية ليوم المرأة، أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعم القيادات النسائية المصرية، وخصت بالذكر د.هالة السعيد التي شاركت في تنظيم يوم الحلول، ود.رانيا المشاط لمساهمتها في دعم خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، ود.مايا مرسي لدعمها روابط تعزيز البيئة مع التركيز على المرأة ولديها العديد من المبادرات للمرأة تنتظر التنفيذ.



وشددت د.ياسمين فؤاد المنسق الوزاري ومبعوث COP27 على تنامي دور المرأة في الحياة السياسية والبيئية في القارة السمراء، قائلة: «لمن لا يعرف من بين 54 دولة افريقية هناك 20 سيدة تتولى حقيبة البيئة في دول القارة، وفريق العمل الخاص فيه 90% منه من النساء، هن من آمن بالمبادرة والتي نسعى جميعا لنراها واقعا ملموسا».



وأوضحت فؤاد أن النساء تشكل 70% من 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر في المناطق الحضرية، 40% من أفقر الأسر تعولها نساء، تتعرض صحة النساء والفتيات للخطر بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ففي أعقاب الكوارث، تشكل النساء والأطفال حوالي 80% من الأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدة.

وأضافت فؤاد أنه بينما يؤدي تغير المناخ إلى الصراع في جميع أنحاء العالم، فإن النساء والفتيات يواجهن تزايدا في التعرض لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.