عبر عضو مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة مزيد مبارك المعوشرجي عن سعادته بمناسبة عودة معرض الكتاب الدولي في دورته الخامسة والأربعين، والذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 26 من نوفمبر الحالي، بعد غياب امتد لسنتين متتاليتين بسبب جائحة كورونا.



وذكر المعوشرجي في تصريح صحافي أن رابطة الأدباء الكويتيين ستشارك خلال هذا المعرض بمجموعة من الكتب الخاصة بأعضاء الرابطة وأيضا بإصدارات أدبية أخرى متنوعة، كما دعا الراغبين في عمل حفل خاص لتوقيع إصداراتهم الأدبية الجديدة التنسيق مع جناح الرابطة وللحديث أيضا عن إصداراتهم والتعريف بها للجمهور.



وأثنى المعوشرجي على مبادرة وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري بإعفاء دور النشر المحلية من رسوم الاشتراك في المعرض، وهي خطوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في خطوة تشجيعية لدور النشر بعد الجائحة التي ألحقت ضررا بالغا في صناعة الكتاب، حيث إن الجمهور متعطش لحضور معرض الكتاب من جديد الذي يعد تظاهرة أدبية ثقافية تجمع عشاق الأدب والقراءة في كل عام امتدت منذ انطلاق معرض الكتاب الأول في نوفمبر 1975، حيث يشهد هذا العالم مشاركة مؤسسات ودور نشر محلية وأجنبية من داخل وخارج البلاد بشكل يليق بالمشهد الثقافي الكويتي والعربي، ويؤكد مكانة معرض الكويت للكتاب الدولي في خارطة معارض الكتب العربية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام مشاركات بإصدارات مميزة من دور النشر.