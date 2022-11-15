شريف حمدي



مع استمرار حركة الزخم الشرائي على كافة الأسهم في بورصة الكويت، حافظت مؤشرات السوق على مكاسبها بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي خلال تداولات الأسبوع الجاري، وذلك تماشيا مع حركة الأسواق العالمية التي تشهد تحسنا ملحوظا في الأداء.



وعلى اثر النشاط الايجابي اللافت لبورصة الكويت، حققت القيمة السوقية مكاسب على مدار آخر جلستين بواقع 941 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 49.220 مليار دينار بمكاسب بواقع 421 مليون دينار في جلسة الأحد، و520 مليون دينار في جلسة امس، ليبلغ اجمالي القيمة بنهاية جلسة امس 49.22 مليار دينار ارتفاعا من 48.28 مليارا في جلسة ختام الأسبوع الماضي.



وبذلك تقترب القيمة السوقية لبورصة الكويت من بلوغ مستوى 50 مليار دينار في حال استمر الزخم الشرائي على الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة بدعم النتائج المالية المعلنة من البنوك والشركات لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تبدو مرضية بشكل عام للمساهمين وتفتح شهيتهم على اقتناء الاسهم المنتظر ان تعلن عن توزيعات نقدية ومنحة بنهاية العام الحالي.



ويدعم الاداء الايجابي للبورصة الكويتية في الجلستين الأخيرتين، وجود الكثير من الاسهم التي تنطوي على فرص استثمارية وأسعارها مشجعة على الشراء.



ورغم النشاط اللافت للبورصة فإن قيمة التداول انخفضت في جلسة امس بنسبة 25% بسيولة اجمالية 63.6 مليون دينار تراجعا من 84.5 مليون دينار في جلسة الأحد، مع استمرار تمركز السيولة حول الأسهم القيادية بشكل عام، بصدار «بيتك» الذي استحوذ على 17.8 مليون دينار من الاجمالي تمثل 28% من قيمة التداول.



كما تراجعت احجام التداول امس بنسبة 35%، بكميات اسهم 272 مليون سهم تراجعا من 416 مليون سهم أول من امس، وكان أكثر الاسهم تداولا أعيان بـ 26.5 مليون سهم. وقطاعيا، شهدت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في جلسة امس، تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.99%، تلاه قطاع التأمين بـ 1.6%، ثم قطاع الاتصالات بـ 1.3%.



وارتفعت اسعار 58 سهما بنهاية جلسة امس، مقابل تراجع اسعار 53 سهما، فيما استقرت اسعار 21 سهما، ولم يجر التداول على 25 سهما.



وأنهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر الأول بنسبة 0.24% بإضافة 20.5 نقطة للمكاسب السابقة ليصل المؤشر إلى 8578 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% بمكاسب 25.5 نقطة ليصل إلى 5672 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% بمكاسب 21.4 نقطة ليصل إلى 7644 نقطة.