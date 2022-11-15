نظّم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار البرنامج التدريبي «الإجراءات الفنية والإدارية للجمعية العامة في الشركات المساهمة» يومي 13 و14 نوفمبر 2022 لتدعيم جهود الجهات الرقابية في توعية الشركات لتطبيق قرار الهيئة.



وفي هذا السياق، قالت الأمين العام للاتحاد بالإنابة فدوى درويش إن مبادرة الاتحاد لتنظيم هذا البرنامج جاءت لمساعدة مدراء الالتزام وأمناء سر مجلس الإدارة وغيرهم من المعنيين لدى الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة، على الالتزام بما ورد من تحديثات في تعميم وقرار الهيئة، وذلك سعيا للوصول إلى سلامة التطبيق.



وأضافت أن أهم ما يميز هذا البرنامج أنه يجمع ما بين متطلبات جميع الجهات الرقابية والإشرافية بالكويت بطريقة تسهل على الجميع التطبيق بدقة.



وقد قدم البرنامج أخصائي الحوكمة والتطوير المؤسسي عماد عبدالله الحسين، والذي يمتلك خبرة أكثر من 18 عاما في مجالات الالتزام الرقابي وحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.