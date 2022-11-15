عبدالله الراكان



أعلنت وكيلة وزارة المواصلات م.خلود الشهاب عن فتح باب الترشح للوظائف الإشرفية للموظفين الراغبين حسب الشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية 25/2006، حيث تم اعتماد القرار وتوقيعه لاستقبال طلبات المرشحين من الموظفين.



وقالت الشهاب انه تم فتح باب الترشح للموظفين لشغل الوظائف الإشراقية اعتبارا من الأحد 13 نوفمبر حتى الخميس 8 ديسمبر، فعلي الراغبين في الترشح لشغل أي من الوظائف الشاغرة تقديم طلباتهم حسب النموذج المعتمد مع إرفاق السيرة الذاتية في إدارة الشؤون الإدارية.



وأشارت إلى ان المتقدم للترشح للوظائف الإشراقية يجب ان يكون مستوفي الشروط الواردة بقرار ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته والحد الأدنى لشغل الوظائف الإشراقية حسب المؤهل العلمي والخبرة، وهي على النحو التالي: مدير إدارة ويجب ان يحمل مؤهلا جامعيا تخصصيا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل، المراقب ويجب ان يحمل مؤهلا جامعيا تخصصيا مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل، ورئيس القسم يحمل مؤهلا جامعيا تخصصيا مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية.



وذكرت أن القرار أكد إضافة أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة المشار إليها أعلاه لحملة الدبلوم الراغبين في الترشح، على أن يكون الموظف حاصلا على امتياز في آخر تقريرين.