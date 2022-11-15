برنامج الحكومة يتضمن مبادرات قابلة للتطبيق والتنفيذ زمنياً ومالياً ومحاسبة المقصرين.. واعتماده وإحالته إلى المجلس بشكل نهائي خلال أسبوعين

اعتماد إيفاد موظفين لاستكمال الدراسة في جامعة الكويت أو "التطبيقي" بعد صدور الميزانية

سد شواغر القياديين وإعتماد أسماء جديدة في الجلسات المقبلة .. ولا تعديل على مراسيم تعيين 18 قيادياً

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة

التسجيل للتوظيف 16 ديسمبر حتى 30 منه

مريم بندق

وافق مجلس الوزراء مبدئيا على برنامج عمل للحكومة قابل للتطبيق والتنفيذ زمنيا وماليا ومحاسبة المقصرين واعتماده وإحالته إلى المجلس بشكل نهائي خلال أسبوعين. وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن برنامج عمل الحكومة انعكاس لتوصيات «الميزانية»، حيث تم تحديد برامج زمنية لتعديل وتحسين الرواتب، وزيادة معاشات المتقاعدين، وزيادة مساعدات المطلقات والأرامل وربات البيوت ودعم الأسر محدودة الدخل. ويتضمن البرنامج مبادرات تنفيذية وليست انشائية لتحسين معيشة المواطنين. وتنشر «الأنباء» أهم هذه المبادرات التي تهدف إلى استمرار حياة الرفاهية لكل فئات المجتمع. وكشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن أن ضمان دعم محدودي الدخل واستمرار رفاهية جميع المواطنين، يتطلبان إعادة جدولة الدعوم، لأنه من غير المنطقي ان تقدم الحكومة دعما لجميع الشرائح وبنفس المقدار ويتساوى في ذلك أصحاب الدخلين السنوي المرتفع والمحدود. واستطردت قائلة: إنه بات من الضروري مراجعة موضوع الدعوم لجهة توجيهها إلى مستحقيها الفعليين، مشيرة إلى أن نظام الشرائح لا يمس أساسيات المعيشة والصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه يقلل الهدر والتلاعب في بند الدعوم، عبر التحول المدروس من نظام الدعم الأفقي إلى الرأسي، وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بها ودعم العمالة الوطنية. وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لا تعديل مجددا على مراسيم تعيين 18 قياديا، ولا إضافة لأسماء جديدة في اجتماع المجلس أمس، مؤكدة أن المجلس سينظر في سد الشواغر خلال الجلسات المقبلة. وأوضحت المصادر أن اعتماد الموافقة على إيفاد الموظفين لاستكمال الدراسة في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتم بعد صدور قانون ربط الميزانية. وبينت أن كتاب الموافقة يصدر من ديوان الخدمة المدنية في حال ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية من جهة عمله. وذكرت انه بعد صدور قانون ربط الميزانية يطلع الديوان على عدد المقاعد المقررة للجهات في ميزانية الإيفاد، مما يؤدي إلى صدور كتاب الموافقة على الترشيح.

ثقة ودعم كاملان لصالح الفضالة

عبّر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من اجل انجاز المهام والواجبات المنوطة به. وأكد المجلس ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي صالح يوسف الفضالة وإخوانه العاملين بالجهاز.

اعتماد إيفاد موظفين لاستكمال الدراسة في جامعة الكويت أو "التطبيقي" بعد صدور الميزانية

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل "الأنباء"، أن اعتماد الموافقة على إيفاد الموظفين لاستكمال الدراسة في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتم بعد صدور قانون ربط الميزانية.

وبينت أن كتاب الموافقة يصدر من ديوان الخدمة المدنية في حال ترشيح الموظف للحصول على إجازة دراسية من جهة عمله.

وذكرت انه بعد صدور قانون ربط الميزانية يطلع الديوان على عدد المقاعد المقررة للجهات في ميزانية الإيفاد مما يؤدي إلى صدور كتاب الموافقة على الترشيح.

التسجيل للتوظيف 16 ديسمبر حتى 30 منه

علمت " الأنباء" أن المرحلة الـ 81 للتسجيل للتوظيف تبدأ 16 ديسمبر المقبل حتى 30 منه.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح.

برنامج عمل الحكومة انعكاس لتوصيات «الميزانية» ومنها تحسين الرواتب ومعاشات المتقاعدين وزيادة مساعدات المطلقات والأرامل وربات البيوت ودعم الأسر محدودة الدخل





استحوذ برنامج عمل الحكومة على مناقشات اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي أعدته لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وبعض الوزراء بهدف أن يأتي انعكاسا للتوصيات التي طرحها النواب اثناء مناقشة ميزانية الدولة.



وتأمل المطالبات المجتمعية والمعنية في تنفيذ هذه التوصيات التي تضمنت تسريع عجلة عدالة الرواتب فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب، وتحسين معاشات المتقاعدين المتدنية التي تقل عن 1000 دينار، وزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وربات البيوت، ودعم الأسر محدودة الدخل.

إبلاغ القياديين بالتجديد أو عدم التجديد قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أن على الوزير المختص رفع تقرير إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية يبين فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شغل القيادي لوظيفته.

برنامج عمل الحكومة: لأول مرة مبادرات حكومية قابلة للتنفيذ لتحسين معيشة المواطنين





يتضمن برنامج عمل الحكومة مبادرات حكومية تنفيذية وليس انشائية لتحسين معيشة المواطنين.



وتنشر «الأنباء» أهم المبادرات الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة لتحسين معيشة المواطنين والتي تهدف إلى استمرار حياة الرفاهية لكل فئات المجتمع.



وسيتضمن البرنامج مبادرات لتعديل التركيبة السكانية وتوظيف وإعادة تأهيل الخريجين في القطاعين العام والخاص، وتسريع عجلة الرعاية السكنية من خلال تحرير الأراضي، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد آلية جديدة وبرامج أخرى لتقنين الإنفاق وترشيق الجهاز الحكومي تصب مباشرة في تحسين أوضاع الأسر محدودة الدخل.



هذا إلى جانب تحديد برامج زمنية لتعديل سلم الرواتب وزيادة معاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية لربات البيوت والأرامل والمطلقات.

لا تعديل على مراسيم تعيين 18 قيادياً ولا إضافة لأسماء جديدة اليوم

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أنه لا تعديل مجددا على مراسيم تعيين 18 قياديا ، ولا إضافة لأسماء جديدة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

المزرم: مجلس الوزراء قرّر الموافقة المبدئية على برنامج عمل الحكومة

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مجلس الوزراء ناقش برنامج عمل الحكومة 2022-2026 في جلسته المنعقدة اليوم، وقـرر الموافقة المبدئية على البرنامج مـع تكليف لجنة إعداد البرنامج برفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً بأحكام المادة (98) من الدستور.

مجلس الوزراء يشيد بالجهود المثمرة لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قمة المناخ

موافقة مبدئية على مسودة برنامج عمل الحكومة

إعطاء تقارير ديوان المحاسبة بالغ الاهتمام لمعاونتها في معالجة الملاحظات

ثقة كاملة برئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة والعاملين وتقدير جهودهم لإنجاز الحل الجذري لقضية "البدون"

المجلس استعرض التقرير الأول للجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الكويت





ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن وظائف شاغرة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة وفق التخصصات التالية:







وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

استمع إلى شرح حول نتائج مشاركة ولي العهد ممثلاً عن صاحب السمو في قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»

مجلس الوزراء: النسخة النهائية لبرنامج عمل الحكومة خلال أسبوعين

إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات الواردة فيه

المجلس أكد ثقته ودعمه لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والعاملين فيه من أجل إنجاز حلّ جذري شامل لقضية «البدون»



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله حول نتائج مشاركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ممثلا عن صاحب السمو في قمة قادة العالم للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بنسختها الثانية اللتين عقدتا في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الاثنين الماضي، وعلى أبرز الموضوعات التي تم طرحها والتي استهدفت بحث كل ما من شأنه التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه، كما أحاطا المجلس علما بفحوى كلمة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد والتي أكد فيها التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة ومعايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية، موضحا سموه ما قامت به الكويت من وضع الخطط المدروسة والمباشرة في تنفيذ عدة مشاريع بيئية مثل: مشروع الوقود البيئي، ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس، وتأكيد سموه، حفظه الله، على سعي الكويت للقيام بمشاريع واعدة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزيادة المسطحات الخضراء من خلال التشجير وزيادة الغطاء النباتي، وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية للمساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي، مما سيتوج بأثر إيجابي في مجال البيئة وخلق فرص اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة وفتح آفاق جديدة لمستقبل أخضر مستدام.



وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المثمرة التي بذلها ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمتين، والتي أثمرت عن التوصل للنتائج الإيجابية التي من شأنها دعم التعاون الدولي للتصدي لظاهرة المناخ، وإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.



ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز ودعم التعاون المشترك في المجالات الأمنية، مشيدا بحسن التنظيم وبالرعاية الكريمة التي وفرتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لأعمال هذا الاجتماع، معربا عن عظيم التقدير لكرم الضيافة والحفاوة البالغة التي حظي بها جميع الوفود المشاركة.



من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء مسودة برنامج عمل الحكومة 2022/2026، وقرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على البرنامج مع تكليف لجنة إعداد البرنامج بعد الأخذ بالملاحظات رفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة إعمالا بأحكام المادة 98 من الدستور.



كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج أعمال الفحص والمراجعة عن تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022 استنادا لأحكام المادة 151 من دستور الكويت ووفق أحكام المادتين 21 و22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته. وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي وعدد من قياديي «الديوان» حول ما اشتمل عليه التقرير السنوي للديوان والذي يتكون من قسمين رئيسيين، يتضمن القسم الأول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022 ودور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وتحليل البيانات المالية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وأهم الملاحظات والظواهر التي يرصدها الديوان من خلال رقابته والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة بالرقابة، كما تضمن القسم الثاني منه نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المحلقة والشركات وحساباتها الختامية وإجراءاته في مجال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية.



وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وما يقوم به رئيس ديوان المحاسبة وكل العاملين به من دور رقابي مهم وواضح في المحافظة على المال العام، مؤكدا أن الحكومة تولي تقارير «الديوان» بالغ الاهتمام لمعاونتها في معالجة الملاحظات، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.



وفي ضوء ما أثير مؤخرا حول الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمسؤولين القائمين عليه، فقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الدؤوبة والإنجازات المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به، وما قدمه من خدمات لتأمين مقومات العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية ليتمكنوا من الإقامة والعمل على نحو قانوني سليم يتيح لهم سبل الأمان والاستقرار.



وأكد مجلس الوزراء على ثقته الكاملة ودعمه لرئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة وإخوانه العاملين بالجهاز، معبرا عن خالص الشكر والتقدير لجهودهم المخلصة التي يقومون بها من أجل إنجاز الحل الجذري الشامل لهذا الموضوع الذي يستوجب من الجميع التعاون مع الجهاز وتقديم العون للقيام بواجباته ومسؤولياته الوطنية.



ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الأول للجنة العليا لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني للكويت، المتضمن رؤية اللجنة لتحسين التصنيف السيادي الائتماني للدولة.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول جلسة مجلس الأمة القادمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبمناسبة الذكرى الـ52 لليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي يصادف يوم الجمعة القادم، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان وإلى الشعب العماني الشقيق، مشيدا بالإنجازات العظيمة التي خطتها السلطنة نحو آفاق التقدم والازدهار، مشيدا بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، متمنيا للسلطنة الشقيقة المزيد من العز والرخاء.



ثم أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء حادث السير في محافظة الدقهلية الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربا عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مؤكدا أن هذا الهجوم الذي يأتي استمرارا للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في تعديها على المنشآت المدنية يشكل تهديدا لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقا للمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها، مشددا على موقف الكويت الداعم للجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة بما يمهد للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يحقق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته بالأمن والاستقرار.



هذا وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الأحد في منطقة تقسيم في الجمهورية التركية الصديقة، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربا عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى الجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.