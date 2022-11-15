جالسا في الظلام ومرتديا قميص باتيك الإندونيسي التقليدي ومحاطا بالشموع، قدم إيلون ماسك رؤية للمستقبل تشمل كائنات فضائية وأنفاقا عميقة ورحلات سياحية.. بالصواريخ.



وظهر الملياردير والمالك الجديد لتويتر كأنه بلا جسد في رابط فيديو الاثنين ليخاطب رجال أعمال في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين، لم يظهر منه إلا وجهه ويداه على خلفية سوداء.



وتوجه إلى رجل الأعمال الإندونيسي أنينديا باكري بالقول «كان التيار الكهربائي مقطوعا لدينا قبل ثلاث دقائق من هذه المكالمة.

لهذا السبب أنا في الظلام».



وعندما سئل ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة الإندونيسية، قال مازحا إن «عبء العمل قد ازداد كثيرا في الفترة الأخيرة» بعد استحواذه على منصة تويتر الاجتماعية.



ومع وضع قضية تويتر جانبا، تحولت المحادثة لتتناول مواضيع أكثر تعقيدا، مثل حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة مشكلة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.



وقال «قد نجد حضارات غريبة أو نكتشف حضارات كانت موجودة قبل ملايين السنين».



وأضاف «أعتقد أن الذهاب إلى هناك واستكشاف المجرة سيكون ممتعا للغاية».