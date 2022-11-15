



عبدالله الراكان



برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، دشنت كلية العلوم الصحية في «التطبيقي» أمس المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة د.جاسم الأنصاري، ووزير الصحة الأسبق د.محمد الهيفي، والسفير التونسي الهاشمي عجيلي، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة بالإنابة د.جاسم الأستاد، ونائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة م.عبدالعزيز الرويح، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة د.حسن الفجام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب.



في البداية، قال عميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف إن المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني سيخرج بنتائج إيجابية وتوصيات في علوم الأغذية والتغذية والصحة العامة والبدنية، وذلك من خلال المناقشات وتبادل المعلومات بأحدث الأبحاث والدراسات في مجالات التغذية والصحة البدنية، وشكر وزير التربية ووزير التعليم العالي على رعايته للمؤتمر، ومدير عام الهيئة بالإنابة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، آملا أن يحقق المؤتمر رؤى الكلية من خلال المساهمة في تحسين العادات الغذائية التي تنعكس إيجابا على صحة أفراد المجتمع، وتحقيق تطلعات الكلية بتوفير كوادر وطنية واعية ومؤهلة للعمل الصحي. ومن جانبه، قال أمين عام المؤتمر عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية د.أحمد الهيفي إن علم التغذية وعلم النشاط البدني وجهان لعملة واحدة وقد شهدا تطورات كثيرة في السنوات الأخيرة وصاحبه ظهور الكثير من المعتقدات والمفاهيم الخاطئة بعضها خطيرة على صحة الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى، وخلال العشرين سنة الماضية لم تحظ أي قضية أو مشكلة باهتمام كالاهتمام في مجال التغذية والنشاط البدني، وبالرغم من ذلك فقد انتشرت المشاكل الصحية المرتبطة بالتغذية مثل السمنة والخمول البدني وغيرها. بدوره، ألقى رئيس اللجنة العلمية د.عبدلله الغصاب كلمة عبر فيها عن فخره بهذا التعاون الذي يجمع قسم التربية البدنية بكلية التربية الأساسية مع قسم التغذية بكلية العلوم الصحية، مؤكدا على أن قسمي التربية البدنية وعلوم التغذية مرتبطان ببعضهما في سعيهما لتحقيق هدفهما وهو القضاء على مرض السمنة وإعداد مواطنين خالين من أمراض العصر.