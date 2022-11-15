استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر، يرافقها المستشار السياسي في السفارة بسام خضراوي، وتناول اللقاء أحاديث ودية حول الموضوعات المشتركة، إضافة إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية.



وتخلل اللقاء بحث لسبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» والسفارة الفرنسية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إيمانا بأهمية الإعلام في تسليط الضوء على القضايــا المشتركة.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد، ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

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