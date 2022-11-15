القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تغادر بعثة المنتخب الأولمبي المصري اليوم إلى الرباط، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يومي 17 و20 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن استعدادات المنتخب للقاء زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



ويرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وسبق البعثة إلى الرباط محمود حرب، المدير الإداري، للترتيب لاستقبالها والتجهيز للمباراتين.



وتقام مباراتا زامبيا (الذهاب والإياب) خلال شهر مارس القادم، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل الى الأولمبياد مباشرة، بينما يلعب الرابع «ملحق» مع نظيره من آسيا.



الى ذلك تستعد الاندية المصرية لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والتي سوف تبدأ 23 نوفمبر الجاري باستكمال الجولة الرابعة، حيث يواجه بيراميدز فريق البنك الاهلي، وفاركو مع الاسماعيلي، وفيوتشر بمواجهة اسوان.. فيما تستعد فرق المقدمة لخوض ربع نهائي مسابقة كأس مصر الموسم 22021/2022، والذي ينطلق 26 نوفمبر بلقاء الزمالك مع المصري، وفي اليوم التالي يلعب الاهلي مع المقاولون وبيراميدز مع البنك الاهلي.