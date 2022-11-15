استمراراً لمشاركاتها في المحافل الخيرية والإنسانية مع الهيئات والمؤسسات الكويتية، شاركت مبرة العوازم الخيرية في حفل تدشين المشروع التعليمي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية "معالجة صعوبات التعلم لدى اللاجئين السوريين"

وصرح رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس الذي شارك بالحفل ممثلاً عن المبرة واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، بأن المشاركة في الحفل هو تعبير واضح من كافة مؤسسات العمل الخيري عن دعم وتعزيز نهج الكويت المتواصل في تفعيل المبادرات الإنسانية للاجئين والنازحين.

وأشاد البسيس بنهج الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وغيرها من مؤسسات العمل الخيري الكويتي، في دعم عمليات التنمية المستدامة، بمشروعات متنوعة تهدف لتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال مكافحة الفقر والجهل.

مضيفاً أن هذا النهج هو نتاج عوامل عديدة، أبرزها دعم القيادة السياسية، وما جُبل عليه الشعب الكويتي من حب للعطاء والبذل والانفاق، فضلًا عن التطور المؤسسي للعمل الخيري ومواكبته للمستجدات.

وعلى هامش الحفل قدم البسيس تهنئته لرئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق نيابة عن رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الدكتور ناصر العجمي، وكذلك بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية، متمنياً التوفيق والسداد والتميز لكل مؤسسات الخير في كويت العطاء والإنسانية.