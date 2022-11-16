ثامر السليم



كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي عن إعادة اثيوبيا دراسة الاتفاقية الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، مشيرا الى أن الكويت اتفقت مسبقا مع الجانب الإثيوبي على مسودة الاتفاقية، لكن بعد ان تغير الفريق الخاص بمتابعة الاتفاقية طلبوا مزيدا من الوقت للاطلاع والدراسة. وقال العازمي ان الكويت مقبلة على سلسلة من الاتفاقيات بشأن استقدام العمالة المنزلية بناء على رغبة بلدانها ومنها كل من سيراليون ونيجيريا وبنين. ولفت الى حرص الكويت على تنظيم عملية استقدام العمالة إلى البلاد بدءا من اشتراط وجود بعثة ديبلوماسية تمثل العمالة في البلاد واتفاقية تنظم الاستقدام، مبينا وجود إطار ومسودة خاصة بالقواعد والشروط، حيث يجري الانطلاق بالمفاوضات بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بذلك مع الدولة المرسلة للعمالة.