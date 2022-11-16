أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أمس أن أكثر من 99% من إجمالي العاملين في قطاعات وإدارات مطار الكويت الدولي مواطنون كويتيون.



وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة صالح الفداغي لـ «كونا» إن الموظفين الكويتيين، لاسيما في إدارتي التشغيل والصيانة والهندسة، يقومون بجميع عمليات التشغيل والصيانة، مشيرا إلى انضمام العنصر النسائي لهاتين الإدارتين العام الماضي، مبينا ان الإدارة لديها خطة واضحة وبرامج حديثة تتعلق بالأمن والسلامة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغيرها من المجالات المهمة لصقل مهارات معظم العاملين في كل إدارة.



وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية داخل قطاعات المطار، ذكر أن عمل إدارة نظم المعلومات شهد نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية، لاسيما خلال جائحة كورونا وتم استغلال هذه الفترة لتطبيق العديد من الأنظمة الإلكترونية والرقمية، مشيرا إلى تحويل جميع المراسلات الداخلية في قطاعات المطار إلى رقمية، مبينا أن «الطيران المدني» في المراحل النهائية للربط مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة ليتم تطبيق التراسل الإلكتروني.



وبين أنه تم تطبيق عدة خدمات إلكترونية داخل المطار مثل شكاوى المسافرين إذ أصبح بإمكانهم التقدم بشكوى عبر «الباركود» الموزع في جميع أنحاء المطار أو الدخول على الموقع إلكتروني للإدارة وتقديم شكوى عن طريق الخدمات الإلكترونية، وسيتم إدراج خدمة التعيينات الجديدة عبر موقع الإدارة الإلكتروني والمعنية بتقدم المواطنين لشغل الوظائف الجديدة وموعد الاختبارات ونتائجه والفحص الطبي وغيرها من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بضبط الجودة داخل المطار قال: لدينا برنامج خاص لضبط الجودة ومطبق في جميع أنحاء المطار ومباني الركاب لمتابعة وتقييم الخدمات المقدمة من جميع مقدمي الخدمات والمشغلين والتحقق من أي قصور في الأعمال.



وحول مفقودات المسافرين، ذكر أن «الطيران المدني» لديها آلية واضحة وكاملة تجاهها، مبينا أن المفقودات تنقسم إلى قسمين، الأول منهما يعنى بالمفقودات المحمولة الخاصة بالمسافر والتي يصحبها معه إلى الطائرة، وإذا فقد المسافر أحد أمتعته خلال الرحلة فبإمكانه تقديم طلب ومتابعته عن طريق الأجهزة الخاصة في المطار بالمفقودات أو عن طريق الباركود أو عبر الموقع الرسمي للإدارة، مشيرا إلى وجود منظومات متابعة للمفقودات داخل مطار الكويت الدولي بمشاركة «الطيران المدني» ووزارة الداخلية وجميع الجهات العاملة في المطار وتتم متابعة هذه الشكاوى فور تقديمها.



ولفت إلى أن الكاميرات تغطي جميع مناطق المطار وتعمل 24 ساعة وتسجل كل الأحداث في حال تعرض أي شخص للسرقة أو فقدان غرض ما ستتم متابعة الموضوع وأخذ الإجراءات اللازمة.



وعن القسم الثاني من مفقودات المسافرين، أشار إلى أنه القسم المعني بالحقائب المشحونة التي يسلمها الراكب قبل صعوده للطائرة والتي تحتاج لإجراءات موسعة لأنها قد تكون فقدت في مطار الكويت أو في المطارات الأخرى، موضحا أن الإدارة تعطي هذا النوع من المفقودات أولوية ويعتبر من الحالات القليلة الحدوث.