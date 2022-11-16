دارين العلي



أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد باتفاقية التعاون التي وقعتها البلاد مع المملكة العربية السعودية في مجال تنشيط السياحة بين البلدين خصوصا ان المملكة تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة حاليا.



وقال العبيد في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه الخطوة الإيجابية والتي قادها وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري من شأنها رفع مستوى الخدمات السياحية في البلاد واستحداث مرافق سياحية ومشاريع وبرامج تعيد الكويت إلى سابق عهدها كأول دولة سياحية في المنطقة.



وشدد على دعم الجمعية لهذا التوجه الذي يصب في إطار سعيها للانطلاق ببرامجها في المجال السياحي والتي تبدأ بإطلاق منصة «اكتشف الكويت» قريبا والتي ستشكل نقلة نوعية في السياحة في البلاد، حيث ستكون المرجع للمناطق والمشاريع والأحداث والمهرجانات السياحية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.



وأوضح أن الجمعية ستعمل بكل جهودها لدعم التوجه الحكومي نحو تنشيط الساحة وذلك من خلال مشروع عملاق تحت عنوان «العالم يزور الكويت» والذي سيشكل إطارا خاصا للمهرجانات السياحية في البلاد وسيكون نقطة انطلاق قوية لمشاريع الجمعية في هذا الشأن والذي يستهدف جذب اكثر من 500 ألف زائر للكويت خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.