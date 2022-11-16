أكدت وكيلة الأشغال العامة م. مي المسعد بعد توليها مهام عملها أن هذا التعيين أمانة غالية، وستحرص على وضع خارطة طريق للعمل نحو الإصلاح والتطوير لكل ما يخدم الوطن والمواطنين من منطلق هذا التكليف السامي.



وأعربت المسعد عن جزيل شكرها واعتزازها بالثقة السامية التي منحها إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، وذلك بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينها وكيلا لوزارة الأشغال العامة.



ولفتت الى أن التوجيهات تؤكد على ضرورة الحرص على تطوير كل مسارات العمل بجميع قطاعات وزارة الأشغال العامة بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.