اختتم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مسابقة Project Moon 13 التي كانت ضمن فعاليات شهر الفضاء وبرعاية مطعم «برجر كنج»، حيث شهدت المسابقة تفاعلا بين المشاركين في أجواء تنافسية وتشجيعية. وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التطوير التكنولوجي في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع سالم الباز إن المركز ينظم مثل هذه الفعاليات والمسابقات والأنشطة الهادفة لتنمية الإبداع وإثراء مواهب المشاركين وميولهم، مضيفا أن المسابقة استهدفت الفئة العمرية من 11 الى 15 سنة، واستمرت التدريبات للمشاركين، الذين بلغ عددهم أكثر من 45 مشاركا، لمدة 3 أسابيع في قاعة الاستكشافات في المركز العلمي، حيث تم عرض المفاهيم العامة والعناصر الأساسية للمسابقة من خلال المهارات وهي مقدمة عن علم الروبوت وكيفية التعامل مع المكونات الميكانيكية والإلكترونية وأساسيات البرمجة القائمة على blocks وكيفية التعاون والعمل ضمن فريق. وعلى هامش هذه الفعالية، أكدت زينب النجار حرص «برجر كنج» على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية التي تتمحور حول توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلبة وتشجيعهم على ارتياد آفاق العلوم الحديثة والمستقبلية القائمة على البرمجة، وأشارت إلى أنه لطالما كان «برجر كنج» يسعى لاغتنام أية فرص سانحة تتيح له التواجد بصورة إيجابية وفعالة في حياة هذه الشريحة من أبنائنا وبناتنا من المبدعين ورواد المستقبل، ومن هنا جاء اقتراحه بربط علوم البرمجة بنطاق أوسع هو علوم الفضاء.