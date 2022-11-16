سامح عبدالحفيظ

في جلسة هادئة تخللها العديد من القرارات، كلف مجلس الأمة لجنة الموارد البشرية بدراسة وبحث سياسات التعيين والتوظيف والإحلال واستراتيجية ديوان الخدمة المدنية لحل مشكلة البطالة وخطة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. كما كلف المجلس لجنة القيم والظواهر السلبية بدراسة ظواهر التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والغش والرشوة والواسطة، على أن تقوم اللجنة الصحية ببحث مواضيع المساعدات العامة والعمل التعاوني وتأمين «عافية» والعلاج بالخارج. كما كلف مجلس الأمة اللجنة التعليمية بالتحقيق في سوء الإدارة في جامعة الكويت و«التطبيقي» مع مراعاة بحث تطبيق سياسة التكويت وتصنيف الجامعة.