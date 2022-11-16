العازمي: فعاليات تعليمية وأنشطة هادفة ومتنوعة طوال فترة المعرض



أعلن مدير عام جمعية إنسان الخيرية مبارك العازمي، عن مشاركة الجمعية بجناح في معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته 45، والذي يقام في الفترة من 16 الى 26 نوفمبر، وذلك في إطار استراتيجية الجمعية من أجل نشر العلم وتوعية المجتمع عبر مختلف الأنشطة والمبادرات ذات الصلة.



وفي تعليق له حول المشاركة، قال العازمي: "نهدف من خلال المشاركة في معرض الكتاب الدولي إلى القيام بدورنا من أجل تعزيز التوعية بشأن أهمية القراءة في النهوض بالمجتمع، انسجاما مع شعارنا "سمو الإنسان ورقي الأجيال"، وكذلك رؤى الجمعية لدعم العلم وغرس الثقافة والأخلاق الحميدة التي تتماشى مع مجتمعنا وتعرف الأجيال الناشئة بمكارم الأخلاق، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مجتمعنا بشكل عام".



وستتضمن مشاركة جمعية إنسان على التعريف بإصدارات الجمعية من الكتب وكذلك تسليط الضوء على أنشطة الجمعية في المجال التعليمي، كما ستتضمن إطلاق مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز على الحضور ورواد الجناح".



وأضاف العازمي: "نسعى في جمعية إنسان أن نخدم ونرعى ونسمو بالإنسان علماً وخلقاً، ونحرص على دعم العمل الخيري من خلال إطلاق مشاريع ذات أهداف مستدامة، ويعد هذا هو لب وأساس رؤيتنا الاستراتيجية في الجمعية والقائمة على دعم العمل الخيري عبر إطلاق مشاريع تنموية تركز على قطاع التعليم ".



وأكد: "نبذل قصارى جهدنا في سبيل دعم المشاريع العلمية ومساعدة طالبي العلم، وخاصة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف التعلم سواء من داخل الكويت أو من خارجها، ونعد بمواصلة مساعينا في سبيل غرس العلم وتخريج جيل جديد من الشباب المثقف والمتعلم بما يسهم في رفعة وطننا".



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