عبدالله حسين: موقع المشروع فريد واستثنائي.. وجميع الوحدات تتميز باحتوائها على حديقة معلقة أو شرفات خاصة

الشركة تولي أقصى اهتمامها لبناء المشروع وفق أحدث الطرز المعمارية وأعلى معايير جودة البناء العالمية



أحمد مغربي



في حفل ضخم حضره نخبة من العقاريين ورجال الأعمال، أطلقت شركة الحدائق العقارية مشروع «حصة جاردنز» في ضاحية حصة المبارك، مقابل الجزيرة الخضراء، وعلى بعد دقائق من قلب مدينة الكويت، حيث يعتبر المشروع استثنائيا بكل المقاييس المعمارية والجمالية والترفيهية، التي تجمع بين روعة التصاميم، وسكينة الطبيعة وهدوئها، وبهجة الحياة وحيويتها.



وتضم المرحلة الأولى من المشروع البرجين «مروج» و«وارف»، يمتد الأول على مساحة تبلغ 5392 مترا مربعا، ويتكون من ثلاث منصات تتراوح ارتفاعاتها بين 20 و23 و28 طابقا، ويمتد الثاني على مساحة تبلغ 2450 مترا مربعا، ويتكون من منصة واحدة، يصل ارتفاعها إلى 32 طابقا.



وخلال المؤتمر الصحافي، قال عبدالله حسين، المدير العام للمشروع، إن المشروع يحتوي على تشكيلة فريدة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تناسب جميع الاحتياجات، مشيرا الى أن المشروع يتكون من شقق غرفتين وشقق ثلاث غرف وبنت هاوس وتاون هاوس، كما أن غالبية هذه الوحدات تتمتع بإطلالة بحرية رائعة، وحدائق خاصة تتراوح مساحاتها بين 16 و166 مترا مربعا.



وأضاف حسين أن المشروع يقع في قلب ضاحية حصة المبارك وبإطلاله فريدة على الخليج، ما يجعله موقعا فريدا واستثنائيا غير متكرر، كما أنه قريب من المراكز التجارية التي تضم متاجر تجزئة ومطاعم محلية وعالمية، إلى جانب ما تقدمه الضاحية من مزايا وخدمات تجارية وترفيهية واجتماعية، مثل ملاعب الأطفال، وحدائق عامة، وحمامات سباحة، ونواد صحية، وصالة للبولينغ، مواقف سيارات.



وأكد أن شركة الحدائق العقارية تولي أقصى اهتمامها لبناء المشروع وفق أحدث الطرز المعمارية وأعلى معايير جودة البناء العالمية، موضحا أن الشركة تعود ملكيتها إلى مجموعة من ألمع الشركات في القطاع العقاري بالكويت، وهي شركة أوفرلاند العقارية، المملوكة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وشركة الدعية العقارية المتحدة، وشركة أعيان العقارية، وشركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز، المملوكة لشركة أجيليتي، مشيرا إلى القدرات الكبيرة والخبرات الطويلة والسمعة المرموقة التي كونتها هذه الشركات على مدى عقود عديدة من العمل في المجال العقاري في الكويت وخارجها.



وشدد على أن اقتناء وحدة في «حصة جاردنز» هو تجربة فريدة من الرفاهية الغامرة، في بيئة صحية خضراء مفعمة بالهواء النقي، إنه منزل للحياة واستثمار للمستقبل في الوقت نفسه، وفرصة نادرة الحدوث لا ينبغي التفريط فيها، مؤكدا أن جميع الوحدات تتميز باحتوائها على حديقة معلقة مستقلة أو شرفات خاصة، وهو ما يمنحها ميزة فريدة.

السوق العقاري



وأوضح عبدالله حسين أن السوق العقاري في الكويت يتسم بالاستقرار والنمو المستمر ما يعزز من فرص نجاح الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.



من جانبه، قال أحمد الصياد مدير المبيعات إن الشركة تقدم عروضا مميزة للراغبين في الشراء على الوحدات السكنية المتعددة، وبما أن المشروع ما زال في بداياته، فإن طرق السداد تكون على طوال فترة التنفيذ ما يتيح للملاك الراحة والسهولة في الدفع.



بدوره، أكد عيسى عصام العسعوسي مسؤول التسويق بالشركة أن المشروع يوفر وحدات بمساحات وتصاميم تناسب أذواق وطريقة معيشة مختلف للأسر الكويتية والخليجية.