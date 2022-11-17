عبدالله الراكان



أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات بأعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.ميساء بوشهري أن الجولة التي ترأستها وأشرفت عليها صباح أمس على القسائم قيد الإنشاء بمنطقة الروضة، لمراقبة الوضع الإنشائي للمباني قيد الإنشاء فضلا عن المراقبة والتدقيق على إجراءات الأمن والسلامة حرصا على سلامة العمال بالموقع والتأكد من وجود سور على موقع العمل لسلامة المارة من الجيران والمباني المجاورة.

من جانبه، أوضح م.خالد الشطي بإدارة السلامة أن المفتشين يقومون بالتأكد من ترخيص البلدية إلى جانب التأكد من عدم وجود عوائق بممرات المبنى حرصا على سلامة العمال بموقع العمل ووجود حاوية خلال فترة تشييد المبنى.

وأشار إلى أن الجولة قد أسفرت عن توجيه تنبيه لأحد العقارات لعدم الالتزام بشروط السلامة.