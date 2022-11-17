في إطار حرصه على دعم الشباب الكويتي خارج الكويت، يرعى بنك بوبيان المؤتمر الوطني السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الحالي.



وقال المدير الأول بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي ان رعاية البنك لهذا المؤتمر السنوي المهم تأتى في إطار حرصه على دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية داخل الكويت وخارجها.



وأضاف «يؤمن بنك بوبيان دائما بأن ثروة الكويت الحقيقية تكمن في شبابها الواعد لاسيما الذين يسعون للحصول على اعلى مستويات التحصيل العلمي وبما يخدم بلدهم ويسهم في دفع عجلة التنمية».



وأشار الصقعبي إلى ان المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في الولايات المتحدة يعتبر واحدا من ابرز الفعاليات الشبابية التي يحرص بوبيان على دعمها بصورة دائمة، ايمانا منه بالدور الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في الداخل والخارج في إبراز الصورة الإيجابية للشباب الكويتي.



وقال ان وفد البنك المشارك في المؤتمر وفعالياته المختلفة يضم مجموعة من موظفي إدارات البنك المختلفة من أجل التفاعل مع مختلف الفعاليات والانشطة التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر.



وأضاف «في إطار حرص البنك على استقطاب افضل الكوادر الوطنية فإنه سيتم عقد لقاءات مع الطلبة خلال المؤتمر للإجابة عن كل التساؤلات الخاصة بالتوظيف في البنك مع فرصة الاطلاع على الفرص الوظيفية التي يوفرها البنك وتوضيح الكثير من الامور التي تتعلق بالعمل في القطاع المصرفي لهم.

ويعتبر بنك بوبيان من ابرز البنوك المحلية دعما للشباب في مختلف المجالات، بالاضافة إلى توظيف افضل الكفاءات الشابة لديه، حيث يمتلك البنك أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع بنسبة تقترب من 80%.