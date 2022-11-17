بيروت - أحمد عزالدين



عقدت لجنة المال والموازنة البرلمانية جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وذلك لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني. وشارك في الاجتماع عدد كبير من النواب وممثلون عن هيئة قطاع البترول.



وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: «بعد ترسيم الحدود البحرية من أهم الخطوات هي إنشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية». وأشار إلى ان البحث تناول 3 اقتراحات قوانين، ولهذا الصندوق ومواصفات 3 هي أكبر قدر من الاستقلالية، لتجنب الدخول فيما حصل في الماضي.