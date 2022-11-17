يحيى حميدان



أجرى منتخب بلجيكا حصته التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام أمس على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك وسط حضور اعلامي كويتي وبلجيكي كبير قبل اللقاء الودي مع مصر غدا على ستاد جابر.



وقبل انطلاق الحصة التدريبية، عقد مؤتمر صحافي حضره اللاعبان لويس أوبيندا ولياندرو تروسارد. وتحدث في البداية أوبيندا، المحترف في لانس الفرنسي، حيث قال ان استعداداتهم لخوض غمار المونديال ممتازة وتدعو للتفاؤل.

وأضاف «نحن جاهزون، ولدينا 26 لاعبا متحفزا لخوض البطولة»، لافتا الى أن الفارق بين تشكيلة بلجيكا في مونديال «روسيا 2018» ومونديال «الدوحة 2022» يتمثل في وجود تعزيزات جديدة حصل عليها الفريق بوجود عناصر شابة.



بدوره، أكد تروسارد ـ المحترف في برايتون الانجليزي ـ انه لا يعلم ما إذا كان لايزال من الممكن تطبيق أشياء كثيرة في المباراة ضد مصر، مضيفا: لا أعتقد أن الكثير من الأشياء ستتغير.. كأس العالم فرصة رائعة لبلجيكا.



وحول مواجهة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، قال: سجلت اهدافا أكثر من صلاح في الدوري الإنجليزي، قبل كل شيء، يجب أن أنظر إلى نفسي. لقد بدأت الموسم بشكل جيد ولابد لي من الاستمرار.



إلى ذلك، يعقد في 12 ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة مصر وبلجيكا، ويحضر الاجتماع ممثلون عن شركة «ايدو» المنظمة للقاء، ومراقب المباراة فهد البلوشي، ومقيم الحكام د.غانم السهلي، والمنسق المحلي العام للقاء طلال البلوشي، والسويسري مارك (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، إلى جانب ممثلين عن منتخبي مصر وبلجيكا.



من جانب آخر، يعقد اليوم أيضا المؤتمر الصحافي للمباراة، حيث تحدد في الساعة 4:15 لمدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، وأحد اللاعبين، والساعة 5:45 لمدرب المنتخب البلجيكي، الاسباني روبيرتو مارتينيز، وأحد اللاعبين أيضا.



ويختتم المنتخب المصري تدريبه اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي في الساعة 5 مساء اليوم، والمنتخب البلجيكي في الساعة 6:30، وذلك بحضور وسائل الإعلام قبل انطلاق التدريبين بنحو 15 دقيقة.