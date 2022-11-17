استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق د.علي فهد المضف.



هذا، وقد أشاد سموه بأدائه لمسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة، مقدرا سموه ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه العزيز خلال فترة توليه منصبه الوزاري، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد السنعوسي، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر السنعوسي، مشيدا سموه بمسيرة حياته النيرة الحافلة بالعطاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار الرئيسة المنتخبة لجمهورية سلوفيــــنيا الصديقــة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد.