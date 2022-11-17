عبدالله قنيص

خلص تقرير الأدلة الجنائية بشأن جريمة قتل سيدة باكستانية على يد ابنها المواطن في منطقة أم الهيمان إلى أن المتهم سدد 36 طعنة في أنحاء متفرقة من جسد أمه لأسباب غير معروفة، خاصة انه لم يكن هناك أحد داخل المنزل باستثناء الأم والابن، فيما كانت شقيقة الجاني خارج المنزل، ولدى عودتها فوجئت بأمها جثة هامدة وغارقة في دمائها.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان التحاليل التي أجريت على المتهم لم تثبت كونه متعاطيا لأي مواد مخدرة، مشيرة إلى انه لدى القاتل ملف في الطب النفسي ويعاني من مرض انفصام شخصية يجعله في بعض الأحيان غير مدرك لما يصدر عنه من تصرفات وسلوكيات.

وذكر المصدر أن التحقيقات التي قام بها رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي انتهت إلى أن المتهم (مواليد 1997) تنتابه حالات انفصام كثيرة، لذا فإن الأسرة خصصت له سكنا مستقلا داخل منزل العائلة.

لافتا إلى ان رجال المباحث عثروا على أداة الجريمة المستخدمة وأن حالة المتهم واضطرابه الشديد لم تمكن رجال المباحث من الوقوف على أسباب ما صدر عنه، حيث تمت إحالته إلى الطب النفسي صباح أمس لتقديم الرعاية الصحية، وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بالواقعة عصر امس الأول.