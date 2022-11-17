هنأ مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي بمناسبة حلول العيد الوطني العماني الـ 52 المجيد، متمنيا للسلطنة المزيد من التقدم والازدهار، والنجاح والاستقرار.



وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ: «إن العلاقات الكويتية - العمانية علاقات متجذرة وتاريخها عميق وعريق وممتد وصولا إلى عهدنا الحالي، وننتهز هذه المناسبة للمباركة إلى قيادة وشعب سلطنة عُمان، سائلين المولى - عز وجل - أن يديم المودة والاستقرار والمحبة بين عمان والكويت وكافة دول مجلس التعاون الخليجي».



بدوره، أشاد أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد ظافر العرادة بالجهود العمانية المبذولة في الآونة الأخيرة، لاسيما في مجال الاقتصاد والسياحة في محافظة ظفار تحديدا. وقال العرادة: «لقد كانت عمان من أكثر الدول قربا لأميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - فهي بوابة للمسار الاقتصادي المستقبلي لما تمتلكه من عدة عوامل تساند على التقدم والازدهار».



يأتي ذلك ضمن زيارة رئيس مجلس الإدارة وأمين السر لمنزل سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي، وذلك لتهنئته بمناسبة العيد الوطني العماني الـ 52 المجيد.