

نعى الشيخ أحمد اليوسف الصباح ببالغ الحزن والأسى وزير الإعلام الأسبق الإعلامي الكبير محمد ناصر السنعوسي، متقدما من أسرة الراحل وذويه بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وقال اليوسف انه برحيل السنعوسي تفقد الكويت والساحة الإعلامية الكويتية والعربية قامة إعلامية وثقافية كبيرة، كما نفقد صديقا عزيزا وإنسانا خلوقا ربطتنا به صداقة وعلاقة ود واحترام.



واستذكر اليوسف مآثر الفقيد واسهاماته الإعلامية والثقافية وكذلك دوره الكبير في دعم الموظفين والرياضيين، فضلا عن دعمه للبرامج والأفلام العالمية والمشاريع الفنية المحلية، مؤكدا أن انجازاته ستبقى حاضرة للأجيال.