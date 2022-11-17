أطلقت شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب)، الرائدة إقليميا في مجال العرض والتوزيع السينمائي في الكويت ودول الخليج، بالتعاون مع «دولبي لابوراتوريز»، تجربة «دولبي سينما» الحصرية، في الأفنيوز ومول العاصمة، لينضما بذلك إلى مثيلتها في مول 360. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التجربة السينمائية في الأفنيوز ومول العاصمة بهدف توفير تجربة متميزة للمشاهدة وفقا لأعلى المعايير العالمية في عالم الترفيه السينمائي وبما يرتقي الى مستوى طموحات الجمهور ومحبي العروض السينمائية في الكويت، وبذلك تكون «سينسكيب» هي أول من قدم تجربة «دولبي سينما» حصريا في الكويت عبر مواقع مختلفة لها.



وتم تصميم صالات العرض بتقنيات دولبي سينما Dolby Cinema وفقا للمعايير التي وضعتها شركة دولبي الشهيرة، حيث تتضمن التقنية مؤثرات العرض بتكنولوجيا الليزر المتقدمة من Dolby Vision، والتي توفر نطاقا ديناميكيا متقدما من الألوان ونسب التباين والتي تثري تجربة المشاهدة.



وفي تعليق لها على هذا الحدث، قالت نائبة مدير عام البرامج والتسويق في «شركة السينما الكويتية الوطنية» غالية حيات «تسعى سينسكيب دوما لتقديم كل ما هو جديد وعصري. ونفتخر الآن بكوننا الشركة الوحيدة على الصعيد المحلي التي تعتمد نظام «دولبي سينما» والذي يعد مستقبل صالات السينما. وقد ساهمت هذه الخطوة في تعزيز تواجدنا في السوق لاسيما في أكثر وجهات التسوق جذبا في الكويت مثل مول 360 والأفنيوز ومول العاصمة».



بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الصالات بتقنية «دولبي آتموس» الصوتية والتي تعمل على نقل المشاهدين إلى داخل أحداث العرض عبر الصوت المحيطي الغامر الذي يتدفق من حولهم من كل الجهات، مما يوفر تجربة مذهلة ومؤثرة تحرك المشاعر وتحاكي الواقع في دقتها.