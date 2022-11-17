عينت طيران الإمارات خالد الزرعوني مديرا جديدا لعملياتها التجارية في الكويت والعراق خلفا لثاني الأنصاري، الذي انتقل إلى موقع آخر ضمن شبكة خطوط الناقلة، حيث سيتولى الزرعوني، الذي باشر مهامه الجديدة مطلع نوفمبر الجاري، الإشراف على الأعمال العامة لطيران الإمارات في كلا السوقين، بما في ذلك مبيعات وخدمات الركاب والشحن وعمليات المطار.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن خالد الزرعوني التحق بالعمل لدى طيران الإمارات منذ 15 عاما، شغل خلالها عدة أدوار إدارية في مختلف المحطات، بما في ذلك قبرص وأوغندا وتنزانيا وزامبيا والمغرب.



وقد حاز الزرعوني درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولفرهامبتون في المملكة المتحدة، وكان آخر منصب تولاه قبل تعيينه الجديد مديرا لعمليات طيران الإمارات في اليونان وألبانيا، حيث شغل منصب رئيس جمعية الخطوط الجوية الأجنبية في اليونان.

وتعليقا على تعيينه، قال خالد الزرعوني: «أتطلع إلى العمل مع فريق طيران الإمارات في الكويت والعراق لكي نواصل تنمية أعمال طيران الإمارات في هذين السوقين المهمين».



وكانت طيران الإمارات قد أعلنت مؤخرا عن تنقلات في صفوف فريقها التجاري في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وغرب آسيا وأوروبا، وذلك لدعم جهودها في إعادة بناء شبكتها العالمية وسط زيادة الطلب وتخفيف القيود على السفر.

ويكتسب مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج طيران الإمارات لإدارة المحطات الخارجية، خبرات قيمة من خلال توسيع اتصالاتهم.

ويهيئ البرنامج الإماراتيين ليصبحوا قادة المستقبل في الناقلة، وذلك من خلال تناوب الأدوار الذي يوفر لهم فرصا لصقل مهاراتهم.