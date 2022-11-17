شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق بدول المجلس، ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي د.أحمد الملحم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية -المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة).



وبمشاركة رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم: الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري، ود.مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع - الإمارات، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية، وعبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سلطنة عمان، ويحيى النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.



وقد تطرق الاجتماع في بدايته إلى متابعة ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الأخير في سبتمبر 2020، واستعرضت اللجنة الصيغة النهائية للإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وقامت باعتمادها، كما اعتمدت اللجنة نموذج اعرف عميلك (KYC) والعمل بمتطلبات فتح الحساب بصفة استرشادية، إضافة الى اعتماد الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك.



هذا، وقد وافقت اللجنة على عقد مؤتمر سنوي تستضيفه دولة الرئاسة يضم مكونات سوق رأس المال بدول المجلس، على أن يتم تحديد موعده وموضوعه لاحقا وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، إضافة إلى ذلك فقد قدمت هيئة السوق المالية السعودية عرضا موجزا حول برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية (ملم) تضمن أهم الإنجازات وآخر المستجدات حول جائزة المستثمر الخليجي الذكي، الى جانب ذلك اطلعت اللجنة على تقرير المركز الاحصائي حول أداء أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون وأبرز التطورات والمستجدات خلال النصف الأول من العام 2022.