القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات حول إصدار قرار بتعليق الدراسة بكل المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.



واوضح المركز الإعلامي ـ في بيان له امس ـ انه قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وقد تم نفي تلك المعلومات، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتعليق الدراسة بكل المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددتا على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي، حيث إن الفيروس المخلوي التنفسي غير مستجد، ويتواجد سنويا، لاسيما في فترة الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء.



وأشارتا إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.



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