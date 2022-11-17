محمد راتب



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أنه تم الاجتماع بوزير المالية عبدالوهاب الرشيد، مشيدا بحسن استقباله لممثلي الاتحاد، حيث تم تقديم شرح مفصل لما يعانيه قطاع الصيد من صعوبات، بالإضافة إلى مطالبهم ومنها الدعم السمكي، مشيرا إلى أهمية زيادة الدعم السمكي أسوة بالقطاعات الأخرى المنتجة للأمن الغذائي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



وأشاد الصويان بتشجيع وزير المالية للمنتج المحلي، مؤكدا أنه وعد الاتحاد بمتابعة مطالبه حتى يستطيع قطاع الصيد القيام بواجبه الوطني في توفير الأمن الغذائي من الربيان والأسماك في الأسواق للمستهلكين.



وذكر أن الرشيد أبدى اهتماما كبيرا بمطلبهم المستحق بزيادة الدعم واعدا بتنفيذه حتى تتحقق طموحات الصيادين للاستمرار في عمليات الصيد من أجل تدعيم منظومة الأمن الغذائي لدولتنا الحبيبة.