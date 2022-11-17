بحثت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء الموضوعات الخاصة بالسكك الحديدية وذلك تحضيرا للاجتماع الـ 24 للجنة وزراء النقل والمواصلات.



وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون ان ذلك جاء باجتماع اللجنة الـ 24 عبر الاتصال المرئي، وذلك تحضيرا للاجتماع الـ24 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.



وترأس الاجتماع وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع السعودي (رئيس الدورة الحالية) د.منصور التركي وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري.



وذكرت الامانة في بيان ان الاجتماع بحث مستجدات عمل الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومستجدات مشروع سكة الحديد لدول المجلس، ومنها تقدم سير العمل بالمشروع والوقت المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، لاسيما من جانب النقل البري.



وبينت ان جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات مثل الترجمة العربية للدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري والنظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس والإطار العام لاستراتيجية النقل البري بدول المجلس.



وأضافت الأمانة أن الاجتماع تناول كذلك الموضوعات الخاصة بالنقل البحري والموانئ كتحديث الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات فحص السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية واللائحة والمنهجية الموحدة للتحقيق في الحوادث البحرية بدول المجلس وغيرها من الموضوعات الخاصة بقطاع النقل.