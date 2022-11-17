‏أكد محافظة الأحمدي الشيخ فواز الخالد الدور الحيوي والمهم لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المتخصصة في مسيرة التنمية وتحقيق استدامتها في مختلف المجالات، معربا عن سعادته لاضطلاع العديد من تلك المؤسسات بمسؤولياتها الوطنية على اكمل وجه، فيما يتعلق بمواكبة المستجدات العالمية في شتى مناحي العمل والإنتاج، خاصة شؤون الطاقة والبيئة، مشيرا الى الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة كنموذج، مثمنا الهدف الذي أنشئت لأجله والجهود التي يبذلها القائمون عليها منذ إشهارها مطلع العام الحالي.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م.سعاد الحسين وأمين السر د.أيمن القطان وم.روان المري من العلاقات العامة بالجمعية، حيث أعرب عن تمنياته بالتوفيق للجمعية في مواصلة أداء رسالتها الحيوية، متطلعا إلى تعزيز تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص الهادفة لتعظيم إنتاج واستخدام الطاقة المستدامة المتجددة النظيفة.



من جانبها، أعربت م.سعاد الحسين عن سعادتها باللقاء التي وصفته بالإيجابي، لافتة الى أن الأحمدي أولى المحافظات التي حرصت الجمعية على زيارتها لما لها من انطباعات جيدة في أذهان المواطنين الكويتيين كمدينة خضراء نظيفة ومتميزة بيئيا.



وقالت الحسين إن محافظ الاحمدي اطلعنا على خطط المحافظة وأنشطتها المستقبلية، ولمسنا اهتماما وترحيبا ودعوة للعمل والتعاون مع المحافظة لدعم التحول الى استخدام الطاقة النظيفة، لافتة الى الاجتماع مع المكتب الفني بالمحافظة لتقديم استراتيجية عمل خلال الفترة المقبلة وسيتبعها خطوات عملية للتعاون المشترك.



وأكدت أن الاحمدي مهيأة لأن تكون أول محافظة ذكية بالكويت، لافتة الى أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، واتضح ذلك في عدد من المجمعات التجارية التي قطعت شوطا كبيرا في التحول نحو الطاقة النظيفة، مما يترك مردودا كبيرا بيئيا واقتصاديا ومجتمعيا، مشيرة إلى وجود شراكات مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لوضع ورش عمل تخصصية في إعادة تدوير الألواح الشمسية والتطلع للقاء قيادات معهد الأبحاث العلمية لبلورة عدة موضوعات بحثية تفيد المجتمع.