صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر المبارك بأن الجمعية تسعى إلى تعميق شراكاتها وعلاقاته مع الكثير من فعاليات المجتمع داخل الكويت بما في ذلك قطاعات التعليم المختلفة سواء كانت حكومية او خاصة.



جاء ذلك عقب زيارة قامت بها د.سهام الفريح احد ملاك كلية القانون الكويتية Kilaw وعضو مجلس أمناء الكلية للجمعية.



وبين م.المبارك أن هدف هذه الزيارة يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة من أجل تعزيز شراكاتها مع الكلية وغيرها من الجامعات، سواء كانت حكومية او خاصة، داخل الكويت دفعا لتعميم البعد الإنساني أيضا في أعمالها ومن أجل توسيع أدوارها الإنسانية والخيرية داخل المجتمع وبما يخدم تعزيز فكرة التمكين الفردي لأصحاب الحاجات من أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة لتصبح قادرة على إعالة نفسها وأسرها.



وذكر أنه وأعضاء مجلس الادارة قاموا بتكريم عضو مجلس الإدارة د.سهام الفريح على جهودها الحثيثة في دعم المشاريع التعليمية من خلال تبرعها بتقديم منح دراسية كاملة وجامعية في «كلية القانون الكويتية» لأبناء أسر الجمعية المقيدين بقاعدة بيانات الجمعية.



وأوضح م.المبارك انه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة قدموا درعا تذكارية للدكتورة سهام الفريح عضو مجلس أمناء كلية القانون الكويتية، تقديرا وعرفانا لدعمها في تقديم المنح الدراسية لطلبة الجمعية ومن ثم صنع السعادة عندهم وتمكينهم من الحياة الكريمة التي تضمن تخفيف معاناتهم وتيسير أمور معيشتهم وتخفيف صعوبات حياتهم.



وقال ان الجمعية تناشد الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة تخصيص مقاعد لأبناء الأسر المتعففة والمحتاجة والتوسع في هذه المشاريع من اجل بناء قاعدة أمان مجتمعي تخدم في مجملها فكرة جهود جماعية لأمان مجتمعي ينتهي بفكرة تعزيز استقرار المجتمع ويخدم فكرة أمانه المنشودة والمأمولة دوما.



وختم م.بدر المبارك بالدعاء للدكتورة سهام الفريح لتبرعها هذا والذي فتح الباب واسعا أمام الجمعية لتوسيع هذه المشاركة في المجالات التعليمية المختلفة من خلال تقاطعات معرفية وعلاقات ممتدة مع جامعات عامة وأخرى خاصة، كما أسهب في الشكر لكل من تبرع واجتهد وساهم في قبول أبناء الجمعية لإكمال دراساتهم في مختلف المراحل الدراسية خير الجزاء والقبول من رب كريم.