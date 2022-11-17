التقى وفد من جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية يترأسه المدير التنفيذي عبد الحميد الدوسري بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، وذلك في إطار التواصل مع الجهات الحكومية المشرفة على العمل الخيري بدولة الكويت، ودعم مشروعات قطاع الرعاية الاجتماعية.

وقال الدوسري في تصريح صحافي إن زيارة الشؤون تأتي ضمن جهود الجمعية في دعم مشروع "غنيمة المؤمن" الموجه لصالح أبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الشؤون الاجتماعية



وأضاف الدوسري أن مشروع غنيمة المؤمن يهدف إلى توعية نزلاء إدارة الأحداث وإدارة المسنين وأبناء الحضانة العائلية، بأحكام الشتاء في الشريعة الإسلامية



موضحاً أن تلك التوعية تتم من خلال تقديم المحاضرات الدينية، وطرح المسابقات الثقافية، وتوزيع كسوة الشتاء، مشيراً إلى قيام الجمعية بدعم المشروع للعام الثاني على التوالي.

كما أشاد الدوسري بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون ممثلة بإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية، من أجل تسهيل تنظيم الأنشطة الخيرية المختلفة التي تستهدف تقديم العون والدعم للمستفيدين، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجال العمل الخيري بما يعكس الوجه الحضاري لكويت الخير والعطاء.