أكدت جمعية الهلال الأحمر أمس الاهتمام بتأهيل وتدريب الأسر المستفيدة من الجمعية لتمكينها من الفرص الوظيفية في سوق العمل ودعم إنتاجيتها رغبة في توظيفها بسوق العمل للانتقال بها من تلقي المساعدات إلى الإنتاج والعمل.



وقالت عضو اللجنة الاجتماعية في الجمعية عزيزة ابل لـ «كونا» على هامش ورشة أساسيات الخياطة والتدريب التي نظمتها بالتعاون مع بيت السدو في الفترة من 6 حتى 29 نوفمبر الجاري إن الجمعية تهدف إلى غرس ثقافة الإنتاج والعمل لدى النساء عبر ورش العمل والدورات التأهيلية.



وأضافت أبل أن تلك الدورات والورش تتضمن مجالات الأسر المنتجة كصناعة السدو والحرف اليدوية وفق استراتيجية الجمعية لدعم بناء القدرات الإنتاجية للأسر المحتاجة وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص العمل لهم، معربة عن شكرها لبيت السدو لتنظيمه وتسويق المنتجات بعد اختتام الورشة.



وأوضحت أن الورش شملت تدريب النساء على أساسيات الخياطة والكروشيه والنسيج على النول وورشة لتعليم السدو من لحظة الحصول على الصوف والعمل على النول حتى انجازه في قطع تشبه اللوحات الفنية الابداعية، داعية النساء إلى الالتحاق بالدورات لصقل مواهبهن والاستفادة منها في أمورهن الحياتية.