ليلى الشافعي



أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري أمس استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الوقف.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن أمانة الأوقاف بمناسبة مشاركة السجاري بالاجتماع السابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأضاف السجاري أنه تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة في ذات المجال لتحقيق الطموحات التي يصبو إليها في الاجتماع، موضحا أن جدول الأعمال استعرض بعض موضوعات تعنى بالوقف وتقع ضمن اختصاصات الأمانة المتعلقة بالوقف وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه تم اعتماد بعض التوصيات التي تضمنت رفع مقترح إقامة يوم عالمي للوقف الإسلامي للاجتماع القادم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف للموافقة.



وبين أنه تم رفع 3 موضوعات للندوات التفاعلية للعام المقبل لاعتمادها وهي منصات التمويل الجماعي وأثرها في الابتكار والتسويق للمشاريع وإدارة الوقف المعاصر والمؤسسات الوقفية والحوكمة الشاملة للأوقاف، مشيرا إلى ان مساعدي الوزراء اطلعوا على مذكرة الأمانة العامة حول بعض الموضوعات والتي منهھا تحديد موضوع الأسبوع الخليجي للوقف ومركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي.