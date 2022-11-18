يبحث المجلس البلدي خلال جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري الاثنين المقبل اقتراح رئيس المجلس بشأن تخصيص أراض في المنطقة الشمالية تستغل مخازن وخدمات لوجستية. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ محضر الاجتماع الخامس للجنة محافظة الفروانية من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الاحد 2022/11/6.



٭ طلب وزارة الشؤون تغيير نشاط فرع الغاز القديم بمركز ضاحية اشبيلية قطعة 3 الى مخزن.



٭ ملاحظات محضر لجنة محافظة الفروانية.



٭ محضر الاجتماع الخامس للجنة محافظة الجهراء من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الثلاثاء 2022/11/8.



٭ طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة موقع مسجد ومواقف للسيارات مخصص بمنطقة سعد العبدالله مقابل قطعة 7 بمحافظة الجهراء.



٭ ملاحظات محضر لجنة محافظة الجهراء.



٭ محضر الاجتماع السادس للجنة الفنية من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الأربعاء 2022/11/9.



٭ الكتاب المقدم من الأعضاء محمد الرقيب، فهيد المويزري، حمد المدلج، عبدالوهاب بورسلي، عبدالله الرومي، حمدي العازمي، بشأن طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالمحولات رقم (م ب/ف 2002/02/21/1).



٭ ملاحظات محضر اللجنة الفنية.



٭ محضر الاجتماع الرابع للجنة محافظة العاصمة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الاثنين 2022/11/14.



٭ طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة لها.



٭ طلب بلدية الكويت قطاع المشاريع تخصيص مطاعم ومقاهي بدون شيشة بمنطقة أسواق الري.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد.



٭ مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



٭ بند ما يستجد من أعمال.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الدعية قطعة 3.



٭ ملاحظات محضر لجنة محافظة العاصمة.



٭ محضر الاجتماع الخامس للجنة محافظة حولي من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الاحد 2022/11/13.



٭ الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية توسعة المستشفى البيطري الكائنة بمنطقة السالمية.



٭ ملاحظات محضر لجنة محافظة حولي.



٭ محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الثلاثاء 2022/11/15.



٭ كتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة الاجتماع الرابع للجنة الفنية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة.



٭ ملاحظات محضر اللجنة الفنية.



٭ محضر الاجتماع التاسع للجنة القانونية والمالية من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي المنعقد يوم الخميس 2022/11/10.



٭ ملاحظات محضر الجنة القانونية والمالية.



٭ الاقتراح المقدم من عبدالله المحري (رئيس المجلس البلدي) بشأن تخصيص أراضي في المنطقة الشمالية تستغل مخازن وخدمات لوجستية.