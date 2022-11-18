أسامة دياب



أكد سفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أن «الكويت دولة عظيمة في قدرتها على تجسيد طموحاتنا في إرساء السلام ومساعدة الآخرين».



ونوه السفير الكوري خلال حفل أقامته سفارة بلاده بمناسبة عيدي التأسيس الوطني والقوات المسلحة بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وممثل رئيس الأركان آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل الحافظ، بالدور الذي تقوم به الكويت كونها مركزا للعمل الإنساني وبمساعيها الحميدة في التوسط لحل الخلافات الإقليمية والدولية بشكل سلمي حتى أصبحت مصدر إلهام دائما لتعزيز القيم الإنسانية.



وأضاف ان «رؤية (كويت 2035) استراتيجية كبيرة لجعل الكويت أكثر استدامة»، مؤكدا أن بلاده «كانت ولاتزال شريكا موثوقا في تحقيق هذه الرؤية».



وأوضح أن علاقات التعاون بين البلدين حققت دفعة كبيرة لتشمل مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمدن والمزارع الذكية والتعليم وغيرها.



وأعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقة المشتركة مع الكويت، مستطردا أن «الصداقة والثقة والشراكة هي الكلمات الصحيحة لوصف تلك العلاقة التي عمل البلدان بشكل حثيث على تطوير روابطها على مدى العقود الأربعة الماضية».



وأكد أن الكويت لم تتوقف أبدا عن دعم شريان الاقتصاد الكوري، كما أنها تعد من أكبر موردي النفط إلى كوريا.



وحول التبادل الثقافي بين البلدين أفاد بأنه سيتم افتتاح مركز تعليم اللغة الكورية في جامعة الكويت هذا العام، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها أخيرا عدد من شباب الكويت إلى كوريا ضمن برنامج (اس تي اي ام) التعليمي».