أكد سفيرنا لدى الهند جاسم الناجم أهمية مؤتمر دولي يعقد في الهند بهدف حشد الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع الأموال التي تدعم الأعمال الإرهابية ومنفذيها.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الناجم لـ «كونا» على هامش مشاركة الكويت في المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الإرهاب بعنوان «لا أموال للإرهاب» المزمع عقده في العاصمة الهندية (نيودلهي).



وأوضح السفير الناجم ان المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي سيحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسته الافتتاحية هو المؤتمر الوزاري الثالث حيث عقد المؤتمر الأول في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018 وعقد المؤتمر الثاني في مدينة ملبورن الاسترالية عام 2019.



وذكر السفير الناجم أن وفدا كويتيا برئاسة نائب رئيس وحدة التحريات المالية غازي العبدالجليل سيشارك في المؤتمر فيما سيضم الوفد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي مشاري النيباري ومسؤولين آخرين من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة المالية.



وأضاف الناجم ان المؤتمر سيتناول قضايا رئيسية تتعلق بالجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية والتعاونية لتمويل الإرهاب وسبل تجفيف منابعها.



وسيعقد المؤتمر عددا من الجلسات بموضوعات مختلفة من الاتجاهات العالمية للإرهاب وتمويله واستخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية لتمويل الإرهاب والتكنولوجيا الناشئة وتمويل الإرهابيين والتعاون الدولي لمعالجة التحديات في مكافحة تمويل الإرهابيين.



وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان سابق إن استضافة نيودلهي هذا المؤتمر تظهر الأهمية التي توليها حكومة رئيس الوزراء مودي لقضية الإرهاب الدولي وسياسة عدم التسامح تجاه هذا الخطر.



وأشار البيان الى ان وجود بيئة جيوسياسية مضطربة وصراعات طائفية مسلحة طويلة الأمد يؤدي احيانا إلى سوء الإدارة وعدم الاستقرار السياسي والحرمان الاقتصادي ونشر ثقافة الارهاب، وتتفهم الهند مشاكل الدول التي تواجه الاعمال الإرهابية، حيث واجهتها بنفسها وحاربت تمويلها على مدى أكثر من ثلاثة عقود.



ويهدف المؤتمر الى إظهار التضامن مع الدول التي ترغب في السلام وتقديم التعاون المستمر في مكافحة تمويل الإرهاب.