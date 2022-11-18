الإسراع لإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية لعلاج ضحايا المخدرات



ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين.



وقد استهل الشيخ طلال الخالد اجتماع اللجنة العليا باستعراض أهداف الحملة الوطنية ورؤيتها التي تقوم على 3 محاور رئيسية وهي التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها والمكافحة والقضاء على هذه السموم وأخيرا العلاج لمن ابتلي بهذه السموم وتأهيلهم من جديد للانخراط بالمجتمع بعد التشافي.



وشدد على أهمية التعاون وبذل كل الجهود لمحاربة هذه الآفة وهذا الخطر المدمر الذي يداهم مجتمعنا والمجتمعات الخليجية كافة، مؤكدا أننا لن نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم.



وأكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل الدؤوب والمتواصل لوضع الخطط وتنفيذها والحرص على المتابعة الدورية للقضاء على هذه الآفة وانتشارها لحماية مجتمعنا. كما وجه الشيخ طلال الخالد بالإسراع لإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية وبالشراكة مع أفضل المختصين على مستوى العالم لتأهيل وعلاج ضحايا هذه الآفة من أبناء هذا الوطن.



‏‎واختتم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حديثه بشكر الجنود المخلصين الذين يعملون في مختلف القطاعات والجهات الحكومية لمنع دخول هذه السموم إلى وطننا الغالي.



‏‎وقد جاء قرار تشكيل اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من وزير الصحة ووزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.



وأصدرت اللجنة العليا قراراتها بتشكيل 4 لجان فرعية فنية لتنفيذ خطة وأهداف الحملة ترفع تقاريرها بشكل دوري إلى اللجنة العليا لمتابعتها واعتمادها.