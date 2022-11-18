أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه لا رئاسة جمهورية دون التيار ولو أن الكل اتفق على اسم سليمان فرنجية، فموقفنا سيكون «لا».



وأضاف باسيل في تصريح من فرنسا أمس: ما دمنا لم نوافق فلا رئيس للجمهورية ولن نسجل على أنفسنا أننا انتخبنا شخصا مثل سليمان فرنجية.



ولفت باسيل الى أن انتخاب فرنجية سيعيدنا إلى الـ 90 وننتقل من ثلاثية «بري - حريري - الهراوي» إلى ثلاثية «بري - ميقاتي - فرنجية».



وتعليقا على كلام باسيل رد مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا «في جميع الحالات ما كان الامر عليه في العام 1990، نعتقد انه افضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص: عون - باسيل - جريصاتي».